Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doğu Anadolu kar altında: Ağrı’da eksi 27 derece ölçüldü, sular dondu, yollar kapandı

Türkiye’de, batı illerinde termometreler 10 derecenin üzerini gösterirken Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında. Bölgedeki iller karlar altında. Hava sıcaklıkları sıfırın altında. Geceleri daha da düşen sıcaklık Ağrı’da eksi 27’ye kadar indi. Ağrı, dün gece böylece bölgede en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği il oldu.

Ağrı. Fotoğraflar: AA

Kentte derelerin yanı sıra musluktan akan sular da dondu, kar kalınlığı yükseldi. Çoğu kentte metreyi aşan kar kalınlığı Muş’ta yüksek kesimlerde 4 metreyi buldu.


Ağrı’yı gece hepsi sıfırın altında olmak üzere 21’le Ardahan, 20’yle Kars, 13’le Erzurum, 9’la Iğdır, 6’yla Tunceli ve Erzincan izledi.

Ağrı.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Erzurum’daki Palandöken’de 92, Erzincan’daki Ergan’da 38, Kars’taki Sarıkamış’ta 32 santimetre olarak ölçüldü.

Palandöken

Bölgede yaşam hava koşullarından olumsuz etkilenirken karın tadını çıkaranlar da oldu. Kayak merkezlerine akın edenler, kızak kayanlar bunların başında geliyor.

Fotoğraf tutkunları için ise beyaza bürünen Doğu Anadolu illerinin her bir köşesi eşsiz manzalar sundu.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Iğdır

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli’de 5, Iğdır’da 4, Erzincan’da 3, Erzurum’da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 4, Ardahan’da 6 ve Ağrı’da 8 derece olacak.

Kars

Dört kente çığ uyarısı

Ayrıca dört il için -Van, Hakkari, Bitlis ve Muş- çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Bitlis

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Muş

Kapanan 1306 yerleşim yolu açıldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

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