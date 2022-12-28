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Yaramazlara biraz batar!

Doğru Parti lideri Serdaroğlu, Bilal Erdoğan yazısı nedeniyle cezaevine girecek

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la ilgili bir yazısı gerekçe gösterilerek çaptırıldığı iki ay 17 gün hapis cezası uyarınca yarın cezaevine girecek.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’nın haberine göre Serdaroğlu hakkında 26 Eylül 2018’de yayınlanan ‘Dünya rekoru okçu Bilal’de başlıklı Bilal Erdoğan yazısı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. Açılan davada, Serdaroğlu’nun savunmasının alınmadığı ve hükmün de gıyabında kurulduğu öğrenildi.


Serdaroğlu’nun, hakkındaki hapis cezası kapsamında yarın İzmir Aliağa 4 Nolu Kapalı Cezaevi’ne gireceği belirtildi.

Hakkındaki kararı değerlendiren Serdaroğlu, yazılı açıklamasında şunlar kaydetti: “Bu olaylar bizi korkutmaz. Laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile her şartta mücadeleye devam edeceğiz. Bize bu zulmü yaşatan siyasetçi- bürokrat kim varsa, hesabını mutlaka bağımsız Türk yargısı önünde verecektir. Geçmişte sorduğumuz gibi korkması gerekenler, Bahçeli’nin dediği ‘Hazine soyguncuları’ ve ‘Kandil uşaklarıdır.’ Laik cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini asla sahipsiz bırakmayacağız. Değerlerimize uzanan bu yobaz elleri kıracağız.”

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