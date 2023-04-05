Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt hisselerini Rus şirkete sattı

Doğan Holding, yüzde 50 paya sahip olduğu Aytemiz Akaryakıt’ın 320 milyon dolar karşılığında Rus şirket PSCJ Tatneft’e satılmasına karar verildiğini açıkladı. Satıştan Doğan Holding’in payına 160 milyon dolar düşecek.

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Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Aytemiz Akaryakıt’ın PSCJ Tatneft n.a V.D. Shashin’e satılmasına karar verildiği duyuruldu.

KAP’a yapılan bildirimde ”800 milyon TL ödenmiş sermayesinde yüzde 50 oranında toplam 400 milyon TL itibari değerde 400 milyon adet payın tamamının yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 160 milyon dolar bedel ve ‘Pay Devir Sözleşmesi’ üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği” belirtildi.

Yapılan açıklamada satış bedelinin şirketin kamuya açıklanmış son finansal tabloları olan 31 Aralık tarihli finansal tablolarına göre (aktif) toplamına oranının yüzde 7,27 olduğu ve karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket değerine oranının yüzde 13,93 olduğu belirtildi.

Doğan Holding, imzalanan ‘Pay Devir Sözleşmesi’ doğrultusunda toplamda 320 milyon dolar bedel ve şirkete bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak 160 milyon dolar bedel ile satılmasına karar verildiğini belirtti.

Şirket, işlem kapanışının gerekli yasal onayların alınması sonrasında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.