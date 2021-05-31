Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doğalgaza yüzde 1 zam

Doğalgazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.

Fotoğraf: pixabay

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Reklam

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

SON HABERLER

Moda takip etmez, önde gider!

Gardırobumuzdaki giysilerin ancak yüzde 20-30’unu kullanıyor ve bir kıyafetimizi ortalama yedi kez giydikten sonra elden çıkarıyoruz. Maalesef moda, çılgın tüketim ve hızlı üretim döngüsüyle sürdürülebilir olmayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Kendi alışkanlıklarımızdan başlayarak moda sektöründe de modeli yeniden kurgulamanın zamanı gelmemiş mi?

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

Ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocası Feyzi Erçin süreci Diken’e anlattı. Öne sürülen gerekçenin ne ahlakla ne akademik ilkelerle bağdaştığını belirten Erçin “Öğrencilerime desteğe devam edeceğim, bıraktıramazlar” dedi. Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ün son icraatı üzerine aylardır süren eylemlerini ‘bir üst safha’ya taşıyabilir.