Doğalgaza tavan fiyatta bir türlü anlaşamayan AB ülkeleri tekrar toplanacak

Doğalgaz tavan fiyatı uygulamasının Avrupa enerji krizine çözüm olup olmayacağına dair aylardır süren açmazı dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de çözmeye çalışan Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları, bu toplantıdan da nihai bir anlaşmaya varamadı.

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Rusya’nın bu yıl Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını azaltmasının enerji fiyatlarında keskin artışa neden olmasına cevaben Avrupa Komisyonu geçen ay doğalgaza tavan fiyatı getirilmesi teklifinde bulunmuştu.

Ancak AB bloğundaki ülkelerin hala tavan fiyatı teklifinin detaylarına dair anlaşmazlık yaşamaya devam etmesi toplantının sonuçsuz kalmasına neden oldu.

AB enerji bakanları 19 Aralık’ta toplanarak yeniden anlaşmaya varmaya çalışacak.

Belçika, İtalya ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu ülkeler tavan fiyatın, tüketicileri ve ekonomileri yüksek enerji fiyatlarından korumak için gerekli olduğunu savunurken, Almanya, Hollanda ve Avusturya ise bu mekanizmanın Avrupa’nın ithal edecek doğalgaz bulmakta zorlanmasına neden olabileceğine dikkat çekiyorlar.