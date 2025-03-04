Doğalgaz platformunda 32 kişi mahsur kaldı: Kurtarılması için çağrı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Tunus açıklarındaki doğalgaz platformunda mahsur kalan 32 kişinin kurtarılması için Avrupalı yetkililere çağrı yaptı.

Fotoğraflar: Sea Watch / X

Almanya merkezli örgüt Sea Watch, X’ten Gabes Körfezi’ndeki Miskar doğalgaz platformunda mahsur kalan 32 kişinin yeterli bakımı tedarik edemediğini duyurdu.

Açıklamaya göre bu kişiler Tunus’a yeniden dönmesi durumunda sıkıntı ve zorluğa maruz kalma riskiyle karşı karşı. Örgüt bu yüzden Avrupalı yetkilileri, bu kişilerin kurtarılması için müdahaleye çağırdı.

Tunus’tansa konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sea Watch 1 Mart’ta Gabes Körfezi’ndeki gaz platformunda düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 32 kişinin görüldüğünü duyurmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Libya ve Cezayir’e sınırı olan Tunus’a geliyor. Tunuslu yetkililerse sık sık Avrupa kıyılarına geçmek isteyen düzensiz göç girişimlerinin engellendiğini duyuruyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023’te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus’a 127 milyon avroluk (yaklaşık 4 milyar 874 milyon lira) yardım göndermişti.