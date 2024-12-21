Diyarbakır'da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: Bir ölü, dört yaralı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Veysi İ. (30) müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Jandarmanın mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.