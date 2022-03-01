Diyarbakır’da, eski Yenişehir belediye başkanına 10 yıl altı ay hapis

Diyarbakır’da terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan Yenişehir’in DBP’li eski belediye başkanı Selim Kurbanoğlu’nun, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.

AA’nın haberine göre 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Kurbanoğlu’yla avukatları hazır bulundu.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında Kurbanoğlu’nun cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen ve belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini savunan Kurbanoğlu, beraat yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkemenin hapis cezasına çarptırdığı Kurbanoğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kurbanoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, gizli tanık ‘Poyraz’ın, merkez Yenişehir Belediyesi’nde çalışanlar arasında PKK’ya mali açıdan destek sağlayan kişiler hakkında verdiği bilgiler yer almıştı. Gizli tanığın ifadesinde eski belediye başkanının Şehitlik Eşit Özgür Yurttaş Derneği’nde PKK’yı destekleyici mahiyette propaganda yaptığını kaydettiği belirtilmişti.

Gizli tanığın, “Kurbanoğlu, Mehmet Ali Aydın ile ayda bir liderlik yaparak belediyede çalışan işçileri Lice ilçesinde PKK’nın bulunduğu Sisi kampına götürdüğünü, örgüt mensuplarıyla buluştuklarını ve buluşma esnasında PKK adına toplanan çuvallar ile parayı örgüt mensuplarını verdiklerini biliyorum” ifadeleri yer almıştı.