Diyarbakır’da CHP’liler kayyımları il binasına almadı

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na 18 Temmuz tarihinde atanan kayyımlar, görevi teslim almak üzere gittikleri il binasına alınmadı. Kayyım heyeti ve il yönetimi arasında tartışma çıktı.

Görsel: Diken

Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, zamanında kongre düzenlenmediği gerekçesiyle açılan davada CHP Diyarbakır il başkanlığına kayyım atamıştı.

Mahkeme tarafından belirlenen kayyım heyeti, bugün CHP Diyarbakır il binasına gitti. Parti yönetimini ve binasını il başkanı Gönül Özel’den teslim almak isteyen heyet önce binaya alınmadı.

Mevcut il yönetimi daha sonra binaya giren kayyım heyetine yönetimi teslim etmedi. Heyet ile mevcut yönetim arasında kısa süreli tartışmanın ardından, heyet binadan ayrıldı. Bu sırada mevcut yönetim ‘Hak, hukuk, adalet’ diye slogan attı.

Daha sonra ‘Çağrı Heyeti’ imzasıyla açıklama yayınlayan kayyım heyeti, göreve mahkeme kararıyla geldiklerini söyledi. Mevcut yönetimi eleştiren heyet, süreci ‘CHP’ye yakışır biçimde götüreceklerini’ savundu.

Öte yandan mevcut il yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.