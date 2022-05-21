Diyarbakır’da aile üç yaşındaki çocuğunu mola yerinde unuttu

Diyarbakır’da bir ailenin mola verdikleri yerde unuttuğu üç yaşındaki kız çocuğunu jandarma ekipleri bularak, aileye teslim etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığı valilik açıklamasına göre,ı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında araçlarıyla Siirt’ten Gaziantep’e giden bir aile, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 34’üncü kilometresinde mola verdiği esnada kız çocukları E.B. araçtan inerek oynamak için taşların arasına saklandı.

Ailesi, fark etmedikleri çocuğu bölgede unutarak yola devam etti. Şanlıurfa’nın Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine, jandarma devriyesi çocuğun araçtan indiği bölgede arama faaliyetine başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk, Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edildi.

Kızına kavuşan baba, jandarma ekiplerine teşekkür etti.