Diyanet’ten ‘Cübbeli Ahmet’e yanıt: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Cübbeli Ahmet’in Selefi ve Vehhabi akımların Türkiye’deki camilerde yayıldığı yönündeki iddialarını reddetti.

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İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet’e “İç savaşı körüklüyorsunuz” uyarısı yapmıştı.

Ünlü, şunları söylemişti: ”Diyanet’i, vehhabileri konuşturmama hususunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır. Diyanet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyanet’i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefiliğe vehhabiliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız. Diyanet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık i’tikadlı vehhabi zihniyetli adamları da tespit edip ihraç etmeli ve camiileri de mutlaka kontrol altına almalıdır.

Konuyla ilgili bir hafta sonra açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığımızı ‘Selefi-Vehhabi’ fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür” dedi.