Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Atatürk’e ‘Zalim ve kafir’ diyen kişiyle aynı törende

Ayasofya’da düzenlenen bir törende Mustafa Kemal Atatürk’e ismini anmadan, ”Zalim ve kafir” diyerek hakaret eden Mustafa Demirkan, Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş’la aynı törende görüldü.

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Ayasofya’da düzenlenen icazet programında konuşan Demirkan, caminin müzeye çevrilmesini anımsatarak Atatürk’ü hedef almıştı. Demirkan, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” demişti.

Törene başkanlık etti

ANKA’nın haberine göre, Demirkan dün Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kuran Kursu icazet törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın da bulunduğu icazet törenine Demirkıran ‘Reîsü’l-Kurra’ (icazet törenini idare eden kişi) sıfatıyla katıldı. Erbaş, Demikıran’ın arkasında durdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuru üzerine, “Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğu, kurumla bağının kalmadığı ve yapılacak işlem olmadığı” yanıtını vermişti.