Diyanet, imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hatay’da yaşayanlarının çoğunun Arap olduğunu söyleyen İstanbul’un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi imamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: Twitter

Konakçı, daha önce kadınları hedef aldığı cinsiyetçi paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Temmuz 2022’de sosyal medyadan, “Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık” gibi ifadeler kullanan Konakçı’yı dönemin Erzincan valisi Mehmet Makas da makamında ağırlamıştı.

Bu zamana kadar dokunulmayan Konakçı hakkında Hatay’a ‘Arap şehri’ dediği iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Konakçı’nın sosyal medyadan paylaşılan videosunda şu ifadeler yer alıyordu: “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahu ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.”

Diyanet, bu paylaşımı nedeniyle Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.