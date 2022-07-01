Dışişleri: Türkiye-Ermenistan kara sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına açılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Türkiye ile Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da dördüncü kez görüştü.

Dışişleri’nin açıklamasına göre Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldı. Gerekli sürecin başlatılmasına karar verildi.

Açıklamada şunlar dendi: “Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır.”