Disipline sevk edilen CHP'li vekil: Ben ihraç olmam, ilaç olurum

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, “Ben ihraç olmam, ilaç olurum ilaç” dedi.

İnan Akgün Alp (ortada). Fotoğraf: AA

27 Aralık’ta CHP Parti Meclisi toplantısında Alp’in il başkanı Onur Uludaşdemir’e söyledikleri eleştirildi.

Tartışmadaki ifadeleri nedeniyle Alp, oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Alp, partisinin Kars il başkanlığındaki basın toplantısında 2024’te çok çalıştığını ve Kars için çok mücadele ettiğini savundu.

Bugüne kadar Kars hakkında 189 önerge verdiğini belirten Alp şunları söyledi:

* (Kars’ta) 22 yıldır bu parti seçim kazanmıyordu, ben kazandım. Girdiğim seçimi dirayetimden söke söke kazandım. Gece gündüz demedim, yüzlerce gencimle, arabamla binlerce müşahidimle sandıklarımı tuttum, kazandım.

* Ben kendimi Kars halkına emanet etmişim. Birkaç gündür Türkiye’nin her tarafından telefon, mesaj alıyorum, herkese selam ediyorum.

* Soruyorlar bana ‘CHP’nin Kars milletvekili ihraç mı olacak?’ diye. Ben ihraç olmam, ilaç olurum ilaç.

* Ben nasıl ki Kars’ın sorunlarıyla uğraştıysam, Türkiye’nin toplumsal barışına da ilaç olacağım. Yarın buradan yeni bir dünya kurulacak.

2025’te Türkiye’nin üzerine bir bahar doğacak ve Kars da burada bu ülkede en onurlu yerini alacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz doğru bildiğimizi savunuruz, doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz.