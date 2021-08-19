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Yaramazlara biraz batar!

Dişi için ambulans çağırdı, gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı

Kahramanmaraş’ta diş ağrısı için ambulans talep eden kişi gönderilmeyince 112 istasyonuna taşla saldırdı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre 29 yaşındaki İ.D. bir süredir yaşadığı diş ağrısı için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans talebinde bulundu.


Ambulans talebinin olumsuz karşılanması sonrası İ.D. Pazarcık ilçesinde bulunan Narlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na giderek binanın camlarına ve park halindeki ambulanslara taş atarak zarar verdi.

İstasyondaki yetkililerin şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı.

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