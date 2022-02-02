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Yaramazlara biraz batar!

Dış ticaret açığı 10,4 milyar dolara çıktı

Türkiye’nin ihracatı ocakta yıllık yüzde 17,3 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Ocakta ithalatsa yüzde 55’lik artışla 28 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda enerji ithalatının faturası 9 milyar dolar kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 88,3.


Önceki ay 6,8 milyar dolar olan dış ticaret açığıysa 10,4 miyar dolara yükseldi.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 616 milyon dolar), ABD (1 milyar 233 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 27 milyon dolar) oldu.

En fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya yüzde (4 milyar 564 milyon dolar), ABD (3 milyar 109 milyon dolar) ve Çin (3 milyar 94 milyon dolar).

İhracatta yüzde 33, ithalatta yüzde 24 artış

İhracat kasımda yüzde 33 arttı: Dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar

Ekim ayında ihracatta azalma dış ticaret açığını büyüttü: 4.16 milyar dolar

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