Dilek Güngör: Türkiye tarihinde ilk kez bir teknokentin yönetimi el çektirilecek

İstanbul 20’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, bakanlığı haklı bularak, Arı Teknokent’in yönetimine kayyum atanmasına ve şirket yönetiminin feshine karar verdi. Davanın İstinaf Mahkemesi’nde temyiz hakkı var. Oradan da benzer sonuç gelip Yargıtay’dan da onama çıkarsa Türkiye tarihinde ilk kez bir teknokentin yönetimi el çektirilecek.

Peki neden bu kadar sert bir süreç yaşandı?

Aslında tam da burası ilginç… Zira, bakanlığın 100 sayfalık teknokentle ilgili müfettiş raporunda birçok usulsüzlük ve keyfi harcama var. Ama benim dikkatimi kaçak yapılaşma çekti.

Şöyle ki, İTÜ Geliştirme Vakfı ve iştiraki Arı Teknokent’in yönetimleri Boğaziçi Kanunu’na aykırı şekilde devasa binayı izinsiz, ruhsatsız Boğaz’ın kenarına kondurmuşlar!

Ne var bunda ‘teknoloji geliştirecekler’ demeyin.

Bu teknoparklar aslında uzun süredir emlak ofisi gibi hizmet veriyor.

İçindeki şirketler vergi ödemediğinden buraya kapak atmak için yüksek kira bedellerine razı oluyorlar. Kapıda adeta kuyruklar oluşuyor. Arı Teknokent’in de bina dikme aşkı bundan kaynaklanıyor.

Dilek Güngör’ün yazısı