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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Madem yasa vardı, Hakan Atilla yargılamasından önce neden talepte bulunmadık?

Halkbank avukatları ABD’deki ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında bankanın orada yargılanamayacağını savundu. ABD hükümetinin banka üzerinde cezai yargılama yapmaya yetkisi olmadığını, Türkiye ile kamu bankası olan Halkbank’ın dokunulmazlık açısından eş anlamlı olduklarını ifade ettiler. Yargıç ise 27 Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınan ve yargılanan Hakan Atilla örneğini verdi. O dönemde Atilla’nın diplomatik dokunulmazlık talebinin olmadığını söyleyerek, Halkbank avukatlarını köşeye sıkıştırmaya çalıştı.

Henüz karar çıkmadı. Ay sonunu bulabilir. Heyet “Halkbank ABD’de yargılanamaz” kararı verirse 6 yıldır Türkiye üzerinde her fırsatta baskı yapılmaya çalışılan dosya kapanacak.

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Bu mümkün mü? Olabilirdi belki… Neden belki diyorum…

Çünkü kafama takılan bir şeyler var. Hakikaten, madem ABD’de böyle bir yasa vardı, Hakan Atilla yargılaması başlamadan önce neden bu yönde talepte bulunmadık? Bulunsaydık sözde FETÖ belgeleriyle başlatılan Halkbank davası hiç açılmadan bitebilir miydi?

Dilek Güngör’ün yazısı

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