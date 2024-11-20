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Yaramazlara biraz batar!

Dilara Koçak: Antistres beş beslenme adımı

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1- Stressavar mineral magnezyum içeren besinlere sofranızda yer verin. Ispanak, kabak çekirdeği, baklagiller, badem gibi yağlı tohumlar örnek verilebilir. 


2- İşlenmiş gıda tüketiminizi sınırlayın. Tencere yemeği mutluluk getirir, hatırlayın. 

3- Melissa, papatya çayı gibi ruh sağlığına olumlu etkisi olan bitki çaylarını tüketin. 

4- Mutlu bağırsaklar mutlu beden hatırlayın, bağırsak dostu fermente gıdaları beslenme planınıza ekleyin. 

5- Omega 3 yağ asitleri içeren balığı haftada 1-2 kez tüketmeye özen gösterin. Sağlıklı yağ ve magnezyum içeren yağlı tohumları da günlük beslenme planınıza ekleyin. 

Dilara Koçak’ın yazısı

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