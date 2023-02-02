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Yaramazlara biraz batar!

Dikkat Şahan çıktı: Dişlerini fırçaladı, ayak tırnaklarını kesti

Komedyen Şahan Gökbakar, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı’yı tiye aldı.

Görsel: Instagram

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu sırada, Hakan Bayrakçı cebinden tırnak makasını çıkartıp tırnaklarını kesti.


Bayrakçı, durumun ‘acıdan ve özel durumdan‘ kaynaklandığını belirterek özür dilese de sosyal medyanın diline düştü.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda çok konuşulan o tırnak kesme sahnesini tiye aldı.

Hakan Bayrakçı özür diledi: Tırnaklarını acıdan kurtulmak için kesmiş

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Akşam Postası / 2 Şubat 2023

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