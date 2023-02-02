Hakan Bayrakçı özür diledi: Tırnaklarını acıdan kurtulmak için kesmiş

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını ‘acıdan kurtulmak için’ kestiğini belirterek, özür diledi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu sırada, Hakan Bayrakçı cebinden tırnak makasını çıkartıp tırnaklarını kesti.

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine bir açıklama yapan Bayrakçı, parmaklarına sıvı mum yapıştığını ve bu acıdan kurtulmak için tırnaklarını kestiğini belirterek özür diledi:

“Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum.”