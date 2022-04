‘Dijital Mona Lisa’ demişti: Servet ödediği Jack Dorsey’nin ilk tweet’ini satışa çıkardı; elinde kaldı

Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’nin ilk tweet’i, NFT formatında bir servet ödeyerek satın alan kişinin elinde kaldı.

Fotoğraf: Reuters

NFT (Non-fungible token/Değiştirilemez token), dijital malların mülkiyetini belirlemek için Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ardındaki ‘blockzincir’ teknolojisini kullanan bir tür dijital imza.

Dorsey’nin Mart 2006’da paylaştığı ilk tweet’i “Just setting up my twttr” (Twitter’ımı kuruyorum), Malezya’da yaşayan iş insanı Sina Estavi tarafından geçen yıl 2 milyon 915 bin 835 dolara karşılık gelen 1630,5825601 Ether’e satın almıştı.

Teknoloji şirketi Bridge Oracle’ın CEO’su Estavi alışverişini şu sözlerle yorumlamıştı: “Bu sadece bir tweet değil. Bence yıllar sonra insanlar bu tweet’in gerçek değerini anlayacak, tıpkı Mona Lisa tablosunda olduğu gibi.”

Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Geçen hafta kıymetli NFT’sini gelirinin yarısını hayır kurumuna bağışlamak üzere, ki kendisi bunun 25 milyon dolar civarı oldacağını tahmin ediyordu, satışa çıkardı.

Gelen en yüksek 6 bin 800 dolar oldu.

BBC’ye konuşan Estavi bir rakam telaffuz etmeden yüksek bir teklif gelmediği sürece satmayacağını söyledi.

‘Yıllar sonra değerini anlayacaklar’

NFT’yi İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci’nin dünyaca ünlü eseri Mona Lisa’ya benzetmeyi sürdüren Estavi “Geçen yıl bu NFT’yi aldığımda çok az insan NFT’yi duymuştu. Şimdi bu NFT’nin dijital dünyanın Mona Lisa’sı olduğunu söylüyorum. Bundan sadece bi tane var. Yıllar sonra insanlar bu NFT’nin değerini anlayacak. Bunu aklınıza yazın” dedi.

NFT’sinin değerinin hayallerin bile ötesinde olduğunu savunan Estavi alıcının buna layık olması gerektiğini söyledi. Kim olabilir sorusunaysa “Elon Musk gibi biri bu NFT’yi hak ediyor” yanıtını vererek Twitter’ın yeni en büyük hissedarına gaz vermeyi de ihmal etmedi.