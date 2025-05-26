Dieselgate skandalı: Eski Volkswagen yöneticilerine hapis cezası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in eski dört yöneticisi dizel skandalında (Dieselgate) dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

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Volkswagen’e 30 milyar avrodan fazla maliyeti olan ‘Dieselgate’, Almanya tarihinin en büyük ekonomik skandalı olarak nitelendiriliyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 Eylül’de Volkswagen’in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirkete ait dizel araçların çevreyi normal seviyenin 40 kat üzerinde kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları barındıran şirket, bu nedenle ABD’ye yüksek cezalar ödemiş, milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Şirket ardından dünya genelindeki yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullandığını kabul etmiş, skandal nedeniyle sayısız davayla karşı karşıya kalmıştı.

Söz konusu davada karar 10 yıl sonra çıktı.

Almanya’nın kuzeyindeki Braunschweig Bölge Mahkemesi, Volkswagen’in eski yöneticisi Heinz-Jakob Neusser’i skandal nedeniyle suçlu buldu. Bir yıl üç ay hapis cezası vererek, cezayı erteledi.

Eski Volkswagen dizel motor geliştirme başkanı Jens Hadler ve eski tahrik teknolojisi başkanı Hanno Jelden’e de 4,5 yıla kadar hapis cezası verildi.

Eski bir başka yöneticiye hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Volkswagen AG eski yöneticileri, 2019’da Avrupa ve ABD’de satılan 9 milyon otomobilin emisyon yazılımında manipülasyon yapılmasına yardımcı olmakla ya da müdahale etmemekle suçlandı.

Mahkeme sanıkların milyonlarca dizel motorun yıllarca manipüle edildiğinden haberdar olduklarının kanıtlandığını tespit etti.

Sanıkların temyize gitme hakkı bulunuyor.



