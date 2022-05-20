Aydın’ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Didim Vegan Festivali başladı.

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Hisar Mahallesi’ndeki Apollon Tapınağı’nın yanında bulunan alanda, hayvansal ürün içermeyen yiyecek ve eşyaların satışının yapıldığı stantlar kuruldu.

Festivalde ziyaretçilere, bitkisel ürünlerle hazırlanan hamburger, tantuni, sucuk, pide, lahmacun gibi yiyecekler sunuldu.

AA’nın aktardığına göre Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, festivali Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yapamadıklarını söyledi.

Bir önceki festivalde ilçe dışından 200 bin kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Atabay, “Gerçekten çok önemli bir yaşam felsefesini anlatmaya yönelik bir festival” dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Dr. Öğretim Üyesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Zengin, festivale bölgeye özgü enginar yemeğyle katıldıklarını söyledi.

Stant açanlardan Deniz Yoldaç, yaşamak, doymak, giyinmek ve makyaj yapmak için hayvansal ürün kullanmaya gerek olmadığını düşündüklerini dile getirdi.

Söyleşiler ve atölyelerin de yer aldığı festival, 22 Mayıs Pazar günü sona erecek.