Didem Özel Tümer: AK Parti karar aşamasına geldi

Yarından itibaren Cumhur İttifakı’nın anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler ile Millet İttifakı bileşenleri ve onlarla birlikte hareket eden iki partinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme’ geçiş çalışmalarının vücut bulma çabalarında yeni bir aşamaya tanıklık edilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) çarşamba günü yapılacak toplantısının gündeminde bir süredir siyasi partiler kanunu ve seçim kanunda yapılacak değişikler konusunda çalışan ekibe başkanlık eden Hayati Yazıcı’nın yapacağı sunum var. Bunun anlamı, AK Parti bu konudaki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve parti kararı haline getirme aşamasına geldi. Devamında, partinin anayasa değişikliği çalışmasının nihayetlendirilmesi var, ki bu çalışma ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yürüyor. Bu da tamamlandığında, bir örneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan MHP’nin anayasa değişikliği teklifi ile birlikte, iki parti arasında anayasa konusunda ortak zemin arayışı aşamasına geçilecek.

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Didem Özel Tümer’in yazısı