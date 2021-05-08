Devlet dairesi gibi kumarhane: HES kodu şart; maske, dezenfektan müesseseden

İzmir’de jandarma dört ayrı kumarhaneye operasyon yaparak 220 kişiye toplam 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesti.

Fotoğraflar: DHA

Kumarhanelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi’nde üç farklı kumarhane tespit etti.

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Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesidenki bir depoya yaptı. Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerası takılarak önlem alındığı, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü. Bunun üzerine koçbaşıyla kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yapıldı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı. Gizli bölmelerde saklanan kişiler de bulundu.

Kumarhanenin paralelinde ikinci mekana yapılan baskında da 23 kişi suçüstü yakalandı.

Beş katlı bir apartmanın dördüncü katındaki bir kumarhaneye baskın düzenleyen ekipler az kişinin olması üzerine durumdan şüphelenerek inceleme yaptı. Beşinci kattaki elektrik panosunun arkasından gizli bir kapı olduğunu belirlendi. Panonun ardındaki kapıyı koçbaşıyla kıran jandarma ekibi, çok sayıda kişiyi burada saklanırken buldu.

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Aynı apartmanın üçüncü katında da bir kumarhane olduğu ortaya çıktı. İki kumarhanede yakalanan toplam 112 kişiye, 538 bin 160 lira para cezası kesildi.

Kumarhane işletmecilerinin gelen müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yaptığı belirlendi. Ayrıca, mekanlarda dezenfektan ve maske bulundurulduğu görüldü. Baskınlarda, işletmecilere cezai işlem uygulandı.

Sanayi sitesi içerisindeki depoya dört ay önce de baskın düzenlendiği belirtilirken kumarhanenin duvarındaki “İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir’in tüm elit insanları burada” yazılı panonun da hala durduğu görüldü.