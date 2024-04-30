Devlerin kapışmasında kazanan çıkmadı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki zorlu mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başladı. Bayern Münih, Real Madrid’i, Allianz Arena’da ağırladı.
Real Madrid, 24’üncü dakikada Vinicius’un golüyle öne geçti.
Bayern Münih, 53’te Sane’nin golüyle skora dengeyi getirdi. Bayern, hemen ardından, 57’nci dakikada Harry Kane’in penaltı golüyle öne geçti.
Real Madrid 83’te Vinicius’un penaltı golüyle yanıt verdi. Böylece maç 2-2 sona erdi ve devlerin kapışmasında kazanan olmadı.
Maçın rövanşı 8 Mayıs’ta Santiago Bernabeu’da oynanacak.