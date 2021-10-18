Devler Ligi’nde üçüncü hafta maçları başlıyor: Beşiktaş’ın konuğu Sporting Lizbon

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla sürecek.
Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türkiye temsilcisi Beşiktaş, yarın saat 19.45’te Portekiz’in Sporting Lizbon takımını konuk edecek. Karşılaşma Exxen’den yayınlanacak.
Siyah-beyazlı takım, C Grubu’ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.
Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.
Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax’a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçlarının programı ise şöyle:
Yarın
19.45 Beşiktaş – Sporting Lizbon (Portekiz)
19.45 Club Brugge (Belçika) – Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) – Milan (İtalya)
22.00 Ajax (Hollanda) – Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Real Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) – Sheriff (Moldova)
Çarşamba
19.45 Barcelona (İspanya) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Salzburg (Avusturya) – Wolfsburg (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) – Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) – Atalanta (İtalya)
22.00 Young Boys (İsviçre) – Villarreal (İspanya)
22.00 Lille (Fransa) – Sevilla (İspanya)
22.00 Zenit (Rusya) – Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) – Malmö (İsveç)