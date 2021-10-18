Devler Ligi’nde üçüncü hafta maçları başlıyor: Beşiktaş’ın konuğu Sporting Lizbon

Artık geçmiş adaletsizliklerin yasına değil, bugünün adaletine ihtiyacımız var ve Türkiye’de yargı ve adalet bakımından gerçek ve sahici bir yol açmamız şart. Türkiye yargısı, gerçek bir cumhuriyet yargısı olmalıdır. Yurttaşların delilsiz yargılandığı rehin istasyonu değil…