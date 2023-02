Devasa David Bowie arşivini V&A Müzesi satın aldı: Gerçekleşmemiş projeler, yayımlanmamış yazılar…

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin 80 bin parçalık devasa arşivi, Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi (V&A) tarafından satın alındı.

Fotoğraf: Masayoshi Sukita

Variety‘nin aktardığına göre David Bowie’nin arşivinde; el yazısıyla yazılmış defterler, mektuplar, kostümler, enstrümanlar, ödüller, moda, fotoğraf, film, müzik videoları, set tasarımları yer alıyor.

Bunların çoğu ‘David Bowie Is’ gezici müze sergisi sırasında sergilendi ancak aralarında daha önce kamuoyu tarafından hiç görülmemiş parçalar da yer alıyor.

Müzeden yapılan açıklamada, arşivde Bowie’nin daha önce yayımlanmamış ‘samimi‘ yazıları, düşünce süreçleri ve gerçekleşmemiş projelerinin yer aldığı bildirildi: “Arşiv, Bowie’nin müzikal bir yenilikçi, kültürel ikon ve kendini ifade etme ve yeniden icat etme savunucusu olarak, kariyerinin 1960’lardaki ilk döneminden 2016’daki ölümüne kadar olan yaratıcı süreçlerinin izini sürüyor.”

Arşivin 2025 yılında Stratford’daki ‘The David Bowie Center for the Study of Performing Arts in Stratford’da sergilenmesi planlanıyor.

Arşiv için ödenen toplam rakam açıklanmadı, ancak müze bunun Blavatnik Aile Vakfı ve Warner Music Group’tan yapılan 12 milyon dolar ( yaklaşık 226 milyon 557 bin TL) bağışla yapıldığını söyledi.

Bob Dylan’ın altı bin öğeden oluşan benzer bir arşivi, 2016’da 15-20 milyon dolar arasında satılmıştı.