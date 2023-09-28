DEVA Partisi’nin Spotify hesabı hacklendi, AKP logosu kondu

DEVA Partisi’nin Spotify hesabı hacklendi. Profil fotoğrafına AKP logosu kondu.
Partinin Twitter hesabından yayınlanan açıklamaya göre partinin Spotify hesabı ‘kimliği belirsiz kişilerce sahte belge kullanılarak’ ele geçirildi.
Açıklamada partinin ‘ilgili birimleri’ tarafından hesabın geri alınması için süreç başlatıldığı yazıldı.
DEVA Partisi kurucusu ve lideri Ali Babacan, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında partinin kurmayları arasında öne çıkan isimlerdendi. Babacan 2002-2007 ve 2009-2011 arasında ekonomi bakanlığı, 2007-2009 arası dışişleri bakanlığı, 2009-2015 arasındaysa başbakan yardımcılığı görevlerini yürütmüştü.