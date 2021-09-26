DEVA Partisi ilçe başkanının aracını kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İzmir’in Kiraz ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Hakkı Sab’ın aracını kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve eyleminde siyasi bir amaç taşımadığını öne süren şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Ödemiş başsavcılığının açıklamasında sabaha karşı jandarmaya, ilçeye bağlı Tekbiçaklar Mahallesi’nde ‘silahlı tehdit ve mala zarar verme’ şeklinde bir olayın gerçekleştiği yönünde ihbarın ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin, İlçe Başkanı Hakkı Sab’ın ‘aracının sol arka lastiğine ateş ettiği ve küfürlü ifadelerle tehditte bulunduğu’ öne sürülen H.U.’yu ruhsatsız tabancasıyla bulup gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Şahısların olaydan önce birlikte alkol aldıkları, aralarında herhangi bir husumetin olmadığı, alkolün etkisiyle meydana gelen ve siyasi bir amaç taşımayan bir eylem tespit edilerek adli tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Şüphelinin, Kiraz başsavcılığında alınan ifadesinde, ‘gece akrabalarının düğününde olduğunu, düğün bitimi çocukluk arkadaşı olan ve düğünde kameramanlık yapan Hakkı Sab’ın isteğiyle birlikte içki içtiklerini’ söylediği kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre açıklamada, şüphelinin, içki sofrasından kalkmak isteyen Hakkı Sab’a “Bir daha ne zaman denk geleceğiz kal, tekerini patlatırım” dediğini, bunun üzerine Sab’ın “Patlatırsan gitmem” şeklinde karşılık verdiğini, “Stepnen var mı” diye de sorup Sab’ın otomobilinin arka tekerine alkolün de etkisiyle ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.