'Destekli ölüm'e izin veren yasa tasarısı Fransa meclisinden geçti

Fransa’da tedavisi bulunmayan bir hastalığı olanların destekli ölüm talebini onaylayan yasa tasarısı parlamentodan geçti.

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Destekli ölüm, kişinin kendi rızasıyla, bir doktorun reçete ettiği ölümcül ilacı içmesi ya da almasıyla gerçekleşiyor.

Ötanazideyse doktor ya da bir sağlık çalışanı hastanın isteğiyle doğrudan ölümcül enjeksiyonu uyguluyor.

Euronews’ün aktardığına göre tasarıya 305 milletvekili ‘evet’, 199 milletvekiliyse ‘hayır’ oyu verdi.

Senatoya sunulmayı bekleyen yasanının mufazakârların önerileriyle değişebileceği düşünülüyor.

Yasa tasarısına göre destekli ölüm belli şartlarda mümkün olacak. Fiziksel durumu kendi başına ilaç almasına engel olan kişilere, doktor veya hemşire yardımıyla bu süreci tamamlama izni verilecek.

Bu haktan yararlanmak için kişinin 18 yaşından büyük olması, Fransız vatandaşı ya da Fransa’da yaşıyor olması gerekiyor.

Ayrıca bir sağlık ekibinin, hastanın ileri ya da terminal evrede ciddi ve tedavi edilemez bir hastalığa sahip olduğunu ve çok acı çektiğini tespit etmesi gerekiyor.

Psikiyatrik hastalığı olanlar ve Alzheimer gibi nörodejeneratif rahatsızlıkları olanlarsa yasadan yararlanamayacak.

Kişinin kendi isteğiyle başlayacak süreç sonunda doktor öldürücü bir ilaç verecek. Bu ilaç evde, bakım evinde veya hastanede uygulanacak.

2023’te ülkede yayınlanan bir rapor Fransız halkının büyük çoğunluğunun ötanaziyi talep ettiğini ortaya koydu.

Yasaya tepkiler

Fransa’daki Katolik, Ortodoks, Protestan, Yahudi, Müslüman ve Budist toplulukları temsil eden Dini Liderler Konferansı (CRCF), bu ay yayınladıkları ortak bildiride tasarıyı eleştirerek bunun ‘antropolojik bir kopuş’a yol açabileceğini savunmuştu.

Şu anda destekli ölüm İsviçre ve bazı ABD eyaletlerinde yasal. Ötenazi ise belirli şartlarla Hollanda, İspanya, Portekiz, Kanada, Avustralya, Kolombiya, Belçika ve Lüksemburg’da uygulanabiliyor.

Britanya ve Galler’de de ölümcül hastalığı olan kişilere yaşamlarını sonlandırma hakkı tanıyan bir yasa tasarısı Kasım 2024’te ön onay almıştı.