Derede bulunan araç 45 yıl önce kaybolan öğrencinin akıbetinin öğrenilmesini sağlayabilir

ABD’nin Alabama eyaletinde bir derede bulunan otomobilin içindeki kemiklerin, 45 yıl önce ortadan kaybolan öğrenciye ne olduğuna açıklık getirebileceği bildirildi.

Fotoğraf: Troupe County Polisi

22 yaşındaki Kyle Wade Clinkscales, 1976 yılında Georgia eyaletinin LaGrange kentinden Alabama’daki Auburn’e gitmek üzere yola çıktı. Auburn’e gitmeyen Clinkscales’ten bir daha haber alınamadı. Açılan soruşturmadan sonuç çıkmadı, genç adama ne olduğunun sırrı çözülemedi.

Salı günü Alabama’daki derenin üzerindeki köprüden geçen bir bölge sakini, sular altında bir aracın olduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi. Aracı sudan çıkaran ekipler, 1974 model Ford Pinto’nun Clinkscales’a ait olduğunu belirledi.

Otomobilde, ayrıca, kimlik belgesi, kredi kartları ve insan kemikleri bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Şerif James Woodruff, “45 yıldır bu genç adamı ve otomobilini arıyoruz. Buraya da baktık geçmişte. Göllerde aradık. Her türlü ihtimali masaya yatırdık ama hiçbirinde sonuç alamadık. Kemiklerin ona ait olup olmadığının teyit edilmesi için DNA testi yapılacak” dedi.

Bu sefer Clinkscales’e ne olduğunu çözme konusunda umutlandıklarını olayı aydınlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Woodruff şöyle devam etti: “Ödürülüp oraya mı atıldı? Kaza mı yaptı? Bu soruların yanıtını 45 yıl sonra bulacağımızı tahmin ediyoruz. Annesi yıllarca eve döneceği umudunu taşıyarak yaşadı. Biz de hep o ölmeden meseleyi çözebileceğimizi umut ettik.”

Ailesinin tek çocuğu olan Clinkscales’in babası 2007’de hayatını kaybetmişti. Annesi ise bu yıl yaşamını yitirdi.

Polis, geçmişte Clinkscales’in öldürüldüğü ihtimali üzerinde durmuştu. 2005’te iki kişi tutuklanmış ancak Clinkscales’in ortadan kaybolmasıyla bir ilgileri olduğuna dair kanıt bulunamamıştı.