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Yaramazlara biraz batar!

Depremzededen Erdoğan’a: 99 depremini eleştiren adam nerede?

Kahramanmaraş’ta enkaz başında yardım bekleyen bir yurttaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede?

Deprem bölgelerinden Hatay’ın İskenderun ilçesinden de bir vatandaş Erdoğan’a tepki göstermişti. Vatandaşın “Erdoğan diyor ki AFAD yetişti… Nerede” dediği sırada Habertürk yayının sesini kesmişti.


Anka’nın haberine göre bir vatandaş da Kahramanmaraş’ta isyan etti: “30 saat oldu. İçeride insan mı kaldı? İnsanların yarısı içerde yarısı dışarda. Bir tane Allah’ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede? Hani!? Maraş’ı sildiler mi? Bir Allah’ın kulu yok. Gelin de görün. Bağırıyor insanlar.”

Habertürk, depremzede Erdoğan’a çıkışınca canlı yayının sesini kıstı

Deprem

2’nci gün | Depremlerde 3 bin 381 can kaybı

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Uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı. İlk aşamada Gaziantep İslahiye’deki deprem öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşan şirket, bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tek cümleyle durum: Ambulanslara yakıt bulunamıyor

Hastanelerin de büyük zarar gördüğü deprem bölgesinde tıbbi araç-gereç, ilaç sıkıntısı had safhaya ulaştı. Ameliyathaneler kullanılamaz durumda, ameliyat malzemeleri ise yetersiz. Hekimler, felaket bölgesinde sahra (çadır) hastaneleri kurulmasını istiyor.