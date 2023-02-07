Depremzededen Erdoğan’a: 99 depremini eleştiren adam nerede?

Kahramanmaraş’ta enkaz başında yardım bekleyen bir yurttaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede?“

Deprem bölgelerinden Hatay’ın İskenderun ilçesinden de bir vatandaş Erdoğan’a tepki göstermişti. Vatandaşın “Erdoğan diyor ki AFAD yetişti… Nerede” dediği sırada Habertürk yayının sesini kesmişti.

Anka’nın haberine göre bir vatandaş da Kahramanmaraş’ta isyan etti: “30 saat oldu. İçeride insan mı kaldı? İnsanların yarısı içerde yarısı dışarda. Bir tane Allah’ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede? Hani!? Maraş’ı sildiler mi? Bir Allah’ın kulu yok. Gelin de görün. Bağırıyor insanlar.”