Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle dokuz tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen beş kişinin tutuklandığını duyurdu.

Pazarcık. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra EGM sosyal medyada ‘provokatif paylaşım’ yapanların peşine düştü.

Dün, bu sebeple gözaltına alınanların sayısı 18, tutuklananların sayısı beşti.

EGM, bugünkü açıklamasında provokatif paylaşım yapan 31 kişinin gözaltına alındığını, dokuz kişinin tutuklandığını belirtti.

Açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyenleri dolandırmaya yönelik açılan 24 internet sitesinin de kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden dört sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. ‘Deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen üç kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı dile getirildi.