Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 21 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Fotoğraf: Diken/Aytuğ Özçolak

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra EGM sosyal medyada ‘provokatif paylaşım’ yapanların peşine düştü.

EGM, bugünkü açıklamasında provokatif paylaşım yaptığı belirtilen 117 kişinin gözaltına alındığını, 21 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyenleri dolandırmaya yönelik açılan 76 internet sitesinin de kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. ‘Deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen altı kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı dile getirildi.

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı.

Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı. pic.twitter.com/V74zAIgB4F — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 17, 2023

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