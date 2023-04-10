‘Deprem ve Togg kredisi’ dolandırıcılarına baskın: 25 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli üç ilde, deprem ve Togg kredisi vaadiyle vatandaşları dolandıranlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

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AA’nın haberine göre dün Diyarbakır, İstanbul ve Ankara‘da çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen ‘Suflör’ lakaplı kişinin de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, uzun namlulu silah, sekiz POS cihazı, 17 cep telefonu, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirilmişti.

Şüphelilerin internetten, ‘faizsiz kredi’, ‘kolay kredi’, ‘hazır kredi’ ve ‘deprem kredisi’ adı altında tanıtımlar yaparak vatandaşları kandırdığı, internetten form dolduran mağdurların sözde ‘banka çağrı merkezi’ tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgilerinin alındığı, banka hesaplarından para çekildiği tespit edilmişti.

Şüphelilerin, yerli otomobil ‘Togg’a kredi’ ilanı verdiği, sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak sahte ödeme platformu oluşturduğu ve şifrelerini alıp vatandaşları mağdur ettiği belirlenmişti.