Deprem bölgesindeki Sasa, Bossa, Çemaş ve Niğbaş üretime devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında bölgede üretim tesisi bulunan şirketlerden Sasa Polyester, Bossa, Çemaş Döküm, Niğbaş-Niğde Beton üretimin devam ettiğini duyurdu.

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KAP‘a açıklama yapan şirketlerden Sasa Polyester, Adana Seyhan’da bulunan tesislerinde önemli bir hasar meydana gelmediği ve üretimin aynı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Çemaş Döküm de bağlı ortaklığı BND Elektrik Üretim’in Kahramanmaraş’taki hidroelektrik santralinde herhangi bir hasar meldana gelmediğini ve üretim faaliyetinin devam ettiğini duyurdu.

Bossa Adana’daki tesislerinde, Niğbaş Niğde Beton da Niğde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde hasar bulunmadığını ve üretimin devam ettiğini belirtti.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada deprem bölgesindeki sekiz şirketin hisselerinde işlemlerin askıya alındığını bildirilmişti. Önlem alınan hisseler arasında Sasa ve Bossa da vardı.