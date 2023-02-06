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Yaramazlara biraz batar!

Borsada sekiz hissede işlemler deprem dolayısıyla askıya alındı

Borsa İstanbul, deprem bölgesindeki sekiz şirketin hisselerinde işlemlerin askıya alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan sekiz şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP’ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.


Bu şirketler şöyle sıralandı:

  • SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
  • BOSSA
  • Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş.
  • SANKO
  • Hateks
  • İskenderun Demir Çelik
  • Arsan Tekstil
  • Rubenis Tekstil

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