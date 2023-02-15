Deprem bölgesindeki kamu çalışanlarının tüm özlük hakları saklı tutulacak

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, idari izinli sayılan kamu çalışanları, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

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Çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları saklı tutulacak.

OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.