Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afet bölgesine yönelik bugünkü hava durumu tahminlerini yayınladı.

Görsel: AA

Buna göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakimken düşük sıcaklıklar devam ediyor.

Deprem

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