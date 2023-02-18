Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afet bölgesine yönelik bugünkü hava durumu tahminlerini yayınladı.
Buna göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakimken düşük sıcaklıklar devam ediyor.
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afet bölgesine yönelik bugünkü hava durumu tahminlerini yayınladı.
Buna göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakimken düşük sıcaklıklar devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afet bölgesine yönelik bugünkü hava durumu tahminlerini yayınladı.
Meksika halkı, Türkiye’deki depremzedeler için 140 ton yardım malzemesi gönderdi.
Dışişleri bakan yardımcılıklarına Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay getirildi. AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı atandı.
Uzaktan eğitim kararını protesto ettiği için gözaltına alınan 22 öğrenci serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, canlı yayında depremle ilgili açıklama yaparken ağladı ve yaşananları kadere bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buna tepki gösterdi.
Eğer devlet kavramı ve tarihi üzerine iki satır çalıştıysanız, yaşama baktığınız yerden, devlet ile adalet arasında olduğu varsayılan ilişkinin şekli şemailini sorgularsınız.
Deprem için asıl hazırlığın İstanbul’da yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu’ya yanıtlar gecikmedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen illerde bugün itibarıyla yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini söyledi.
Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan KLİMİK Derneği Koordinasyon Kurulu, ‘mevcut yaşam koşullarının bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskini çok artırdığı’ uyarısı yaptı ve alınması gereken önlemleri sıraladı.
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin ertelenmesi tartışmasını başlatan AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a istifa tavsiyesinde bulunmaya çağırdı.