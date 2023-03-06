Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deprem bölgesinde 230 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesindeki 11 şehirde yıkık ve acil yıkılacak (ağır hasarlı) bina sayısı 230 bin olarak güncellendi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın verdiğe bilgiye göre söz konusu binalardaki bağımsız birim (ev dükkan vb.) sayısı da 645 bini buluyor.


Yaklaşık 40 bin binada da 164 bin orta hasarlı bağımsız birim var.

Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yapılacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır” dedi.

Seviyeler

İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:

  • Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
  • Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
  • Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.

Deprem

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