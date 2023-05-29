Deprem bölgesi seçim sonuçları: Erdoğan dokuz ilde önde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçildiği için tebrik etti. Anadolu Ajansı’nın verilerine göre cumhur ittifakının adayı Erdoğan oyların yüzde 52,16’sını aldı. Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 47,84’te kaldı. Erdoğan’ın zaferi sonrası, seçim öncesi ‘dış güç’ diye hedef alınan ülkeler ve kurumlardan da tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı […]