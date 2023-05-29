Deprem bölgesi seçim sonuçları: Erdoğan dokuz ilde önde

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin dokuzunda seçimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde bitirdi.
Anadolu Ajansı’nın verilerine göre cumhur ittifakının adayı Erdoğan oyların yüzde 52,16’sını aldı. Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 47,84’te kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 52 ilde yarışı önde tamamlarken Kemal Kılıçdaroğlu 29 ilde daha fazla oy aldı. Erdoğan ilk turdan farklı olarak Hatay’da da yarışı önde tamamladı.
Deprem bölgesinin tamamında oy durumuysa şöyle:
Hatay
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,87
*Erdoğan: Yüzde 50,13
Kahramanmaraş
*Erdoğan: Yüzde 75,76
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 24,24
Malatya
*Erdoğan: Yüzde 71,96
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,04
Gaziantep
*Erdoğan: Yüzde 62,76
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,24
Adana
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,04
*Erdoğan: Yüzde 45,96
Adıyaman
*Erdoğan: Yüzde 69,09
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,91
Osmaniye
*Erdoğan: Yüzde 66,21
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,79
Şanlıurfa
*Erdoğan: Yüzde 64,86
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,14
Diyarbakır
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,61
*Erdoğan: Yüzde 28,39
Elazığ
*Erdoğan: Yüzde 70,27
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 29,73
Kilis
*Erdoğan: Yüzde 70,12
*Kılıçdaroğlu: Yüzde 29.88