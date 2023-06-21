Denizli’de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: İki kişi öldü

Denizli’nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Düzce Güven firmasına ait 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki 42 DV 664 plakalı TIR, Çardak girişinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile TIR sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan otobüsteki altı kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, TIR şoförünün yaklaşık altı kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.