‘Denizde yüzen’ 31 kilo kokain buldu

ABD’nin Florida eyaletinde tekneyle açılan bir kişi 31 kilo kokain buldu.

Fotoğraf: Twitter

Florida Keys adlı adalar grubunun açıklarında sahile yakın bir noktada bulunan kokainin piyasa değeri 1 milyon dolar (13,69 milyon lira).

Polis, Twitter’dan, ‘denizde yüzen’ kokainin pastikle kaplanmış 25 paket halinde bulunduğu bilgisini ve fotoğraf paylaştı. Kokainin bölgeye nasıl ulaştığının araştırıldığı, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mart ayında da yine Florida Keys açıklarında snorkel yapan biri, piyasa değeri 1,5 milyon dolar olan kokain bulmuştu.