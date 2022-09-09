Denizde kaybolan kolyesi için önce dalgıç tuttu sonra iş makinesi kiraladı: Aramalar sürüyor

Rize’de Arap turist, 120 bin lira değerindeki kolyesinin bulunması amacıyla 20 bin liraya iş makinesi kiralayarak denizde iki gün boyunca arama yaptırdı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Plajı’ndan ailesiyle denize giren 32 yaşındaki Ali Muhammed Al Tamni kolyesini suya düşürdü.

Tamni, endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal’dan kolyesini bulması için yardım istedi. Koçal ve beraberindeki cankurtaranlar, bir süre dalış yaparak kolyeyi aradı ancak sonuç alamadı.

Kolye bulunamayınca Tamni’nin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi. Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer iş makinesi çağrıldı.

İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi.

Koçal ve işletmedeki cankurtaranlar, Tamni’nin talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor.

‘Altın küpe ve yüzük bulduk’

Koçal, kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkin şunları kaydetti: “Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. Üç gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler.”