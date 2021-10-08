Diken

Yaramazlara biraz batar!

Denizde kaybolan iki adam 29 gün sonra bitkin halde bulundu: Her şeye ara vermek güzeldi

Solomon Adaları’ndan iki adam GPS takip cihazlarının bozulmasının ardından denizde kayboldu ve 29 gün sonra Papua Yeni Gine kıyılarında, başladıkları yerden 400 kilometre uzakta bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Livae Nanjikana ve Junior Qoloni Solomon Adaları’nın batısındaki Mono Adası’ndan 3 Eylül’de küçük bir motorbotla denize açıldı.


İkili 200 kilometre güneydeki New Georgia Adası’ndaki Noro kasabasına gitmeyi planlıyordu. Sollarında kalacak Vella ve Gizo adalarının batı kıyılarını kılavuz olarak kullanacaklardı.

Nanjikana daha önce bu yolculuğu yaptıklarından “Her şey yolunda gidecektir” diye düşünüyordu.

Ancak Nanjikana gibi deneyimli bir denizci için bile komşu ülke Papua Yeni Gine’yle Solomon Adaları’nı ayıran Solomon denizi öngörülemezdi.

Yolculuklarının ilk saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, yolu bulmalarını sağlayacak kıyıyı görmelerini zorlaştırdı.

Kötü hava şartlarının üzerine bir de GPS takip cihazları bozulunca yakıtı bitirmemek için motoru durdurup beklemekten başka çareleri kalmamıştı.

Yolculuk için yanlarına aldıkları portakallar, denizden topladıkları hindistancevzleri ve biriktirmeyi başardıkları yağmur suyuyla hayatta kalan ikili 29 gün boyunca 400 kilometre kuzeybatıya sürüklendi.

Sonunda Papua Yeni Gine kıyılarında bir balıkçıya rastladılar. Nerede olduklarını bilmiyorlardı ancak başka bir ülkeye gitmiş olabileceklerini hiç tahmin etmemişlerdi.

2 Ekim’de Pomio kasabasına vardıklarında iki adam o kadar zayıf düşmüştü ki yardım eden insanlar onları bottan yakınlardaki bir eve taşımak zorunda kaldı.

Sağlık kontrolleri yapılan adamlar hala Pomio kasabasında.

Nanjikana, bu deneyiminin küresel salgın kaosuna zorunlu bir ara vermek gibi bazı pozitif tarafları olduğunu da anlattı: “Denizdeyken ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Covid hakkında veya başka bir şey… Hiçbir şey duymadım. Eve dönmek için sabırsızlanıyorum ama her şeye bir ara vermek güzeldi.”

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