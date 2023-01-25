Deniz Zeyrek: Sanki 20 yıldır iktidarda olan onlar değil

Seçim sathı mailine girdiğimiz şu günlerde iktidar mensupları yine vaatler sıralamaya başladı. Sanki 20 yıldır iktidarda olan onlar değil! Sanki 4 yıldır tüm yetki ve karar onlarda değil! Sanki 2 trilyon 725 milyar 482 milyon doları gerektiği gibi kullanamayan, hatta çarçur eden muhalefet! Bu durum ortadayken iktidar mensupları ne zaman kürsüye çıkıp konuşmaya, vaatler, çılgın projeler anlatmaya başlasa benim aklıma ünlü İtalyan şarkısının sözleri geliyor: Parole Parole Parole… (sözler sözler sözler…) Non cambi mai! (Asla değişmiyorsunuz!)
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