Deniz Zeyrek: Muhalif seçmenlerin sandığa küsmüşlüğü hâlâ giderilemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iyi bir siyasetçi olduğu gibi şanslı da…

Türkiye yerel seçime ekonomik krizin neden olduğu bir türbülans eşliğinde gidiyor. Buna karşın biz hâlâ muhalefetin elindeki belediyelerin dahi iktidara geçmesi riskinden söz ediyoruz. Risk diyorsam öyle hafife alınacak bir risk değil.

Neden mi?

Altı maddede sıralayayım:

– Birincisi, 14 ve 28 Mayıs günleri yapılan seçimlerde umudunu kaybetmiş muhalif seçmenlerin sandığa küsmüşlüğü hâlâ giderilemedi. 14 Mayıs seçimlerinde sandıklara dört elle sarılan gençler özellikle umutsuzluk girdabında.

– İkincisi AK Parti ile MHP 59 ilde ittifak yapıyor.

– Üçüncüsü İYİ Parti, seçimlere ‘hür ve bağımsız‘ girmekle kalmayıp, kendisine rakip olarak iktidarı değil muhalefeti seçmiş vaziyette.

– Dördüncüsü DEM Parti, başına gelen bütün olumsuzluklara, öcüleştirilmesine ve düşmanlaştırılmasına, yöneticileri cezaevlerinde tutulmasına rağmen hâlâ iktidardan medet umuyor. (Daha önce defalarca hayal kırıklığı yaşamalarına, kendilerine verilen sözler tutulmamasına karşın) Parti içinde “CHP’nin bize ne faydası oldu. CHP’yi desteklemeyelim, hiç olmasa iktidar belediyelerimize kayyum atamayacağı sözünü verir” diyenler çoğunlukta. İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi şehirlerde CHP’ye kaybettirme pahasına aday çıkarırlarsa şaşırmayacağım.

– Beşincisi, muhalefetin amiral gemisi CHP’nin (kurultay) kaybedenleri, ‘yeni yönetim seçimleri kaybetse de CHP’deki iktidarı yeniden ele geçirmemiz için fırsat çıksa‘ modunda.

– Altıncısı, iktidarın yanlış kararları nedeniyle yaşanan ekonomik krizin mağdurları olan çalışanlar, emekliler, yoksullar başlarına gelenin sorumlusunun iktidar olduğunu hâlâ idrak edemiyor.

Bizimki gibi her şeyin kötü gittiği bir ülkede ilk seçimlerde ne beklersiniz?

Halkın iktidara esaslı bir ders vermesini.

Gelin görün ki saydığım 6 nedenden dolayı iktidarın seçimlerden yine zaferle çıkması işten dahi değil.

Deniz Zeyrek’in yazısı